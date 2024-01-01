В Україні значно збільшилась кількість аварій

В Україні збільшилася кількість ДТП. Причина — відсутність вуличного освітлення та не працюючі світлофори під час регулярних планових відключень світла. Цьогоріч правоохоронці вже зафіксували майже 9 тисяч ДТП. Понад тисяча випадків закінчилася трагічно. Про це пише avtomir.ua.

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“Найбільш уразливими учасниками дорожнього руху в цьому випадку є пішоходи, адже в умовах недостатньої видимості, а особливо, коли пішоходи обирають темний одяг – такий пішохід є майже непомітним”, – каже перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Розв’язувати проблему намагаються на місцях. Наприклад, у Луцьку на світлофори встановлюють сонячні панелі. Завдяки цьому регулювальний пристрій може працювати автономно у світлу поруд доби. У Києві ж цей варіант відкидають – мовляв, взимку ефективність панелі складає лише 15%. І пропонують альтернативу – шафу резервного живлення. Таких по місту встановили майже три сотні. І їхній безумовний плюс — можливість заряджатися тоді, коли електрика є. Таких шаф поки замало, адже всього у столиці понад 700 світлофорів.

Балансоутримувачем майже всіх столичних світлофорів є Центр організації дорожнього руху. Там кажуть – нині кошти є ще на 80 шаф резервного живлення. Їх у столиці планують встановити до кінця року. Але проблема не лише у грошах. Пояснюють, не скрізь є фізична можливість облаштувати акумулятори поряд зі світлофором. Для цього деякі вулиці взялися регулювати поліціянти.

“По всій країні було визначено ряд ключових перехресть – це понад 300. Наприклад, у місті Києві – це 55 перехресть, які були визначені, як критичні”, – кажуть у патрульній поліції.

На інших вулицях, які досі неврегульовані, учасників дорожнього руху просять дотримуватися правил. Водіям слід знижувати швидкість, зважати на дорожні знаки та стежити, чи ввімкнене світло фар. Пішоходів закликають вмикати ліхтарі на телефоні при перетині проїзної частини та додати до одягу світловідбивні елементи, особливо у темну пору доби, або ж носити речі білого та жовтого кольорів.