В Украине представили прототип необычного электромобиля. Его основная особенность – суперлегкий кузов, а также возможность зарядки от солнечной энергии благодаря специальным панелям.

Идея создания такого транспортного средства принадлежит преподавателям Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, а за строительство взялись студенты Северодонецкого политехнического профессионального колледжа того же учебного заведения, говорится в сюжете ТРК Донбасс.

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Как рассказал журналистам заместитель директора колледжа Александр Шилов, автомобиль практически полностью выполнен из пластика (кузов и даже стекла), благодаря чему его масса составляет менее тонны. Машина оснащена электрической силовой установкой и тяговой АКБ, которой хватает на 150 км пробега.

Судя по видео, электрокар выполнен в форм-факторе минивэн (фургон). В нем установлены четыре сиденья, есть просторный багажник. Впереди – минималистичная торпедо с панелью приборов.

Александр Шилов отметил, что машина практически готова: осталось только установить солнечные батареи и сделать некоторые доведения. Готовый электрокар должны показать через месяц, после этого ему найдут практическое применение, пообещал преподаватель.