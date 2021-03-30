В Україні представили прототип незвичайного електромобіля. Його основна особливість - суперлегкий кузов, а також можливість зарядки від сонячної енергії завдяки спеціальним панелям.

Ідея створення такого транспортного засобу належить викладачам Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, а за будівництво взялися студенти Сєверодонецького політехнічного професійного коледжу того ж навчального закладу, йдеться в сюжеті ТРК Донбас.

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Як розповів журналістам заступник директора коледжу Олександр Шилов, автомобіль практично повністю виконаний з пластика (кузов і навіть скло), завдяки чому його маса становить менше тонни. Машина оснащена електричною силовою установкою і тяговою АКБ, якої вистачає на 150 км пробігу.

Судячи з відео, електрокар виконаний у форм-факторі мінівен (фургон). У ньому встановлено чотири сидіння, є просторий багажник. Спереду - мінімалістична торпедо з панеллю приладів.

Олександр Шилов зазначив, що машина практично готова: залишилося лише встановити сонячні батареї і зробити деякі доведення. Готовий електрокар повинні показати через місяць, після цього йому знайдуть практичне застосування, пообіцяв викладач.