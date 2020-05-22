Культовая Mazda MX-5 теперь официально доступна в Украине в версии родстер.

Официальные продажи Mazda MX-5 RF уже стартовали. Для Украины доступно две версии. Обе с 2,0 литровым бензиновым мотором мощностью 184 л.с. Комплектация с 6-ступенчатой механической коробкой передач стоит 1 077 300 грн. Версия с 6-диапазонным автоматом – 1 132 600 грн.

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Заднеприводный двухместный автомобиль за свою тридцатилетнюю историю собрал более 280 наград по всему миру. Mazda MX-5 стала символом философии автомобилестроения компании Mazda и безусловным воплощением подхода Jinba Ittai, абсолютно интуитивной и естественной связи между автомобилем и водителем, что характеризовало этот легендарный родстер с первого дня его появления.