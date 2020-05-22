Культова Mazda MX-5 тепер офіційно доступна в Україні у версії родстер.

Офіційні продажі Mazda MX-5 RF вже стартували. Для України доступно дві версії. Обидві з 2,0 літровим бензиновим мотором потужністю 184 к.с. Комплектація з 6-ступінчатою механічною коробкою передач коштує 1 077 300 грн. Версія з 6-діапазонним автоматом - 1 132 600 грн.

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Задньоприводний двомісний автомобіль за свою тридцятирічну історію зібрав понад 280 нагород по всьому світу. Mazda MX-5 стала символом філософії автомобілебудування компанії Mazda та безумовним втіленням підходу Jinba Ittai, абсолютно інтуїтивного і природнього зв'язку між автомобілем і водієм, що характеризувало цей легендарний родстер з першого дня його появи.