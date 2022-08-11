Великобритания предоставляет еще три реактивные системы залпового огня M270, похожие на американские системы HIMARS. Они используют такие же ракеты с дальностью до 80 километров.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил в комментарии BBC, что теперь Соединенное Королевство отправит Украине еще три дополнительных РСЗО, а также “значительное” количество ракет, которыми они стреляют.

По его словам, это высокоточное оружие уже помогает Украине уничтожать российскую логистику поставки боеприпасов и командные центры.

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Он сказал, что Британия “очень довольна” тем, как Украина использует ракетные установки, которые уже оказал Запад. По его словам, украинские силы показали, что они намного лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы.

Бен Уоллес отметил, что это является частью перехода от использования старого оружия советской эпохи до современной оружия НАТО.

"Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, предоставляя оборонительную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина”, – сказал британский министр.

Украинские военные прошли соответствующее обучение в Соединенном Королевстве, для того, чтобы эффективно использовать переданное вооружение.

Реактивная система залпового огня M270 является проверенной в боях 227-мм артиллерийской установкой, которую выпускает компания Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

РСЗО M270 предназначена для выполнения в любое время суток и при различных погодных условиях боевых задач по поражению и уничтожению с закрытых огневых позиций, районов сосредоточения войск и боевой техники, позиций ствольной и реактивной артиллерии противника, районов развертывания его сил и средств противовоздушной обороны, грузовых автомобилей, легкобронированных бронетранспортеров, а также командных пунктов, узлов связи и других площадных целей.