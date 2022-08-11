Велика Британія надає ще три реактивні системи залпового вогню M270, схожі на американські системи HIMARS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підтвердив у коментарі BBC, що тепер Сполучене Королівство відправить Україні ще три додаткові РСЗВ, а також “значну” кількість ракет, якими вони стріляють.

За його словами, ця високоточна зброя вже допомагає Україні знищувати російську логістику постачання боєприпасів та командні центри.

Також цікаво чим відрізняються американські системи залпового вогню MLRS та HIMARS

Він сказав, що Британія “дуже задоволена” тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі уражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси.

Бен Уоллес зазначив, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

“Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна”, – сказав британський міністр.

Українські військові пройшли відповідне навчання у Сполученому Королівстві, для того, щоб ефективно використовувати передане озброєння.

Реактивна система залпового вогню M270 є перевіреною в боях 227-мм артилерійською установкою, яку випускає компанія Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

РСЗВ M270 призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення з закритих вогневих позицій районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв’язку та інших площинних цілей.