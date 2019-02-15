Иранский производитель Iran Khodro Company начнет поставки автомобиля Denа, который будет выпускаться на заводе в Азербайджане.

По словам руководителя подразделения иранской компании Iran Khodro Company Сабины Нобари, автомобили Dena, которые будут производиться в Азербайджане, будут экспортировать в Украину. Об этом сообщает иранское информационное агентство MEHR.

Автомобили будут производиться на заводе Naft Chaleh, который является совместным предприятием азербайджанской AzEuroCar и иранской IKCO.

Сперва в Украину будут поставляться две модели Dena и Dena Plus, чтобы проверить реакцию потребителей и потребности рынка.

Ранее в Украину уже поставляли иранские авто: машины бренда SAIPA купили около 300 украинцев, SAMAND продал почти 3,8 тыс. новых авто.

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