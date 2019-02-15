Іранський виробник Iran Khodro Company розпочне поставки автомобіля Denа, який буде випускатись на заводі в Азербайджані.

За словами керівника підрозділу іранської компанії Iran Khodro Company Сабіни Нобарі, автомобілі Dena, які будуть вироблятись в Азербайджані, експортуватимуть в Україну. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство MEHR.

Автомобілі вироблятимуться на заводі Naft Chaleh, який є спільним підприємством азербайджанської AzEuroCar та іранської IKCO.

На початку в Україну будуть поставлятися дві моделі - Dena та Dena Plus, щоб перевірити реакцію споживачів та потреби ринку.

Раніше в Україну вже поставляли іранські авто: машини бренду SAIPA купили близько 300 українців, SAMAND продав майже 3,8 тис. нових авто.

Нагадаємо, що Tesla починає будівництво заводу в Китаї.