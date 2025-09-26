В Украину привезли 792 автобусы

С января по июль 2025 г. в Украину было импортировано 792 автобуса (в т.ч. микроавтобусы), общая таможенная стоимость которых составила $42,3 млн, сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

Из этого количества новых 243 ед. и 549 ед. подержанных.

Импорт новых автобусов обошелся в $15,4 млн. А таможенная стоимость подержанных автобусов составила – $26,9 млн.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов была Турция – 206 ед. На этих поставках Турция заработала $12,5 млн.

Наибольшее количество бывших в употреблении автобусов было импортировано из Германии – 169 ед., общая таможенная стоимость которых составила $7,3 млн.