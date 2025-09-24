Как на рентгене выглядит микроавтобус при пересечении границы

Вообще информационное сообщение было не о сканере, а о контрабанде. Однако в сообщении Львовской таможни промелькнуло фото микроавтобуса в проекции просвечивания.

На мониторе четко видно содержимое транспортного средства в кабине и салоне. Правда, в той цветовой гамме обозначений различных грузов разобраться могут разве что подготовленные специалисты.

По различным признакам маркировки груза в радиоспектре сканирования специалисты различают характер содержимого, определяют товарную группу, объем и на основании этого делают выводы.

В такой цветовой гамме разобраться может только подготовленный специалист. Фото: Львовская таможня

Именно по этим приметам, детали которых не разглашаются, дежурный инспектор с разницей в каких-то десяток минут обнаружил тайники с товаром на шесть миллионов гривен в двух транспортных средствах. Водители под видом заявленных "личных вещей" скрыли 148 едениц Apple iPhone.

Оба инцидента произошли 20 сентября в пункте пропуска "Шегини-Медика". Примерно в 10.00 из Польши туда прибыли Renault и Mercedes-Benz под управлением 41-летнего жителя Львовщины и 43-летнего жителя Буковины.

Во время прохождения таможенного контроля каждый из водителей указал в декларации о перемещении микроавтобусом "только личных вещей". Однако задуманный план прохождения таможенного контроля испортила установка сканирования.

На выявление скрытых айфонов оператору сканирующей установки понадобилось несколько минут. Фото: Львовская таможня

В обоих автомобилях оператор сканера обнаружил "аномалии". Дальнейшая проверка подтвердила выводы специалиста сканирующей установки: в тайниках микроавтобусов обнаружили 49 и 99 айфонов.

Скорее всего, появление фото просканированного микроавтобуса в сообщении таможни появилось с определенной целью и прозвучало как намек тем, кто желает что-то скрыть: как не прячь, а сканер все видит.