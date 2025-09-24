Як при перетині кордону виглядає мікроавтобус зсередини

Взагалі інформаційне повідомлення було не про сканер, а про контрабанду. Однак у повідомленні Львівської митниці промайнуло фото мікроавтобуса в проєкції просвічування.

На моніторі чітко видно внутрішній зміст вмісту транспортного засобу в кабіні та салоні. Щоправда, в тій колірній гамі позначень різних вантажів розібратися можуть хіба що підготовлені фахівці.

За різними ознаками маркування вантажу в радіоспектрі сканування спеціалісти розрізняють характер вмісту, визначають товарну групу, обсяг і на підставі цього роблять висновки.

У такій колірній гамі розібратися може тільки підготовлений фахівець. Фото: Львівська митниця

Саме за цими прикметами, деталі яких не розголошуються, черговий інспектор з різницею у якихось десяток хвилин виявив тайники з товаром на шість мільйонів гривень в двох транспортних засобах. Водії під виглядом заявлених "особистих речей" приховали 148 Apple iPhone.

Обидва інциденти сталися на 20 вересня у пункті пропуску "Шегині-Медика". Приблизно о 10.00 із Польщі туди прибули Renault та Mercedes-Benz під керуванням 41-річного мешканця Львівщини та 43-літнього жителя Буковини.

Під час проходження митного контролю кожен з керманичів вказав у декларації про переміщення мікроавтобусом "лише особистих речей". Однак задуманий план проходження митного контролю зіпсувала установка сканування.

На виявлення прихованих айфонів оператору сканерної установки знадобилося кілька хвилин. Фото: Львівська митниця

В обох автомобілях оператор сканера виявив "аномалії". Подальша перевірка підтвердила висновки спеціаліста сканувальної установки: в тайниках виявили 49 і 99 айфонів.

Видно, поява фото просканованого мікроавтобуса у повідомленні митниці з'явилося з певною метою і прозвучало як натяк тим, хто бажає щось приховати: як не ховай, а сканер все бачить.