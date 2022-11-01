В Украину приехал первый Lucid Air 2022. Роскошный и мощный электрокар засветился во Львове.

Новый Lucid Air начали производить год назад, хотя презентовали еще в 2016 году. Электрокар называют главным конкурентом Tesla Model S Plaid, хотя он существенно дороже. К примеру, такой автомобиль в версии Dream Edition Range стоит от 169 000 долларов.

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Хотя платить здесь есть за что – электромобиль Lucid Air имеет два мотора с суммарной отдачей в 946 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 270 км/ч. И это не самая мощная версия, потому что есть еще варианты на 1126 и 1217 сил.

Не менее впечатляет и запас хода – 830 км по самому точному циклу ЭРА. Этого добились за счет батареи на 113 кВт∙ч.

К тому же комплектация Lucid Air очень богата – панорамная крыша, пневмоподвеска, мощная акустика, электроприводы сидений и багажника, вентиляция и массаж кресел.