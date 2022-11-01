До України приїхав перший Lucid Air 2022. Розкішний і потужний електрокар засвітився у Львові.

Новий Lucid Air почали виготовляти рік тому, хоча презентували ще у 2016 році. Електрокар називають головним конкурентом Tesla Model S Plaid, хоча він суттєво дорожчий. Приміром, таке авто у версії Dream Edition Range вартує від 169 000 доларів.

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Хоча платити тут є за що – електромобіль Lucid Air має два мотори з сумарною віддачею в 946 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 270 км/год. І це не найпотужніша версія, бо є ще варіанти на 1126 та 1217 сил.

Не менше вражає і запас ходу – 830 км за найточнішим циклом ЕРА. Цього добилися за рахунок батареї на 113 кВт∙год.

До того ж, комплектація Lucid Air дуже багата – панорамний дах, пневмопідвіска, потужна акустика, електроприводи сидінь та багажника, вентиляція та масаж крісел.