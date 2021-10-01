В Киеве сняли сразу несколько раритетных BMW в M-версиях. Автомобили заметили на столичном автодроме "Чайка". Скорее всего их привезли для съемки видеоролика посвященного 50-летию подразделения BMW M.

Причем, эти авто – действительно легендарные. Чего стоит один лишь суперкар BMW M1 1979! Это настоящий раритет, тем более, что на "Чайке" засветилась гоночная 470-сильная версия ProCar. На таких машинах гонялись Ники Лауда, Эммерсон Фиттипальди, Джеймс Хант, Нельсон Пике и другие звезды гонок.

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Не менее крут и BMW 3.0 CSL 1972 года, прозванный Бэтмобилем из-за характерного обвеса. Он шесть раз выигрывал европейский кузовной чемпионат.

Кроме того, на фото опознаются самый первый BMW M3 E30 и более позднее купе BMW M3 E46, а также М-версия родстера BMW Z3. В общем, если существует рай для фанатов БМВ, то он выглядит как-то так.

В добавок, на днях в Украине заметили автовоз с самыми современными BMW M на еврономерах, причем их вывозили из нашей страны. Подозреваем, что и они участвовали в мероприятии. Скорее всего, съемка была посвящена 50-летию подразделения BMW M, которое будут праздновать в 2022 году.