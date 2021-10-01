У Києві зняли відразу кілька раритетних BMW в M-версіях. Автомобілі помітили на столичному автодромі "Чайка". Скоріш за все їх привезли для зйомки відеоролика присвяченого 50-річчю підрозділу BMW M.

Причому, ці авто - дійсно легендарні. Чого вартий один лише суперкар BMW M1 1979! Це справжній раритет, тим більше, що на "Чайці" засвітилася гоночна 470-сильна версія ProCar. На таких машинах ганялися Нікі Лауда, Еммерсон Фіттіпальді, Джеймс Хант, Нельсон Піке і інші зірки гонок.

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Не менш крутий і BMW 3.0 CSL 1972 року, що прозваний Бетмобілем за характерний обвіс. Він шість разів вигравав європейський кузовний чемпіонат.

Крім того, на фото впізнаються найперший BMW M3 E30 і більш пізніше купе BMW M3 E46, а також М-версія родстера BMW Z3. Загалом, якщо існує рай для фанатів БМВ, то він виглядає якось так.

В добавок, днями в Україні помітили автовоз з найсучаснішими BMW M на єврономерах. Підозрюємо, що і вони для того, аби взяти участь в заході. Швидше за все, зйомка присвячена 50-річчю підрозділу BMW M, яке святкуватимуть у 2022 році.