В Киеве сфотографировали очень редкое и очень быстрое купе Ferrari SF90 Stradale. Это первое подобное авто в Восточной Европе и самый мощный суперкар в Украине.

Новый Ferrari SF90 Stradale получил 1000-сильную гибридную установку – 4,0-литровый V8 твин-турбо на 780 л. с. работает в паре с тремя электромоторами суммарной мощностью 220 л. с.

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Суперкар Феррари способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с, а до 200 км/ч – за 6,7 с. Максимальная скорость ограничена на 340 км/ч. Керамические тормоза позволяют останавливаться со 100 км/ч на отрезке в 29,5 м.

Мало того, поскольку Ferrari SF90 Stradale – плаг-ин гибрид, то он может проехать 25 км в полностью электрическом режиме. К тому же, купе полноприводное, ведь электромоторы обращают передние колеса.

Авто построено на платформе Ferrari F8 Tributo, но ее радикально переделали и добавили карбона в конструкцию. Так что весит 4,7-метровое авто всего 1570 кг.

К тому же, в Ferrari SF90 Stradale очень хорошая аэродинамика. Прижимная сила при 250 км/ч достигает приличных 390 кг, хотя в авто нет антикрыла.

На заводском треке в Фиорано Ferrari SF90 Stradale стал самой быстрой моделью марки и обогнал даже LaFerrari. При этом он вдвое дешевле – купить суперкар Феррари можно за 511 тыс. долларов.