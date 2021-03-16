У Києві сфотографували дуже рідкісне і дуже швидке купе Ferrari SF90 Stradale. Це перший подібний авто в Східній Європі і найпотужніший суперкар в Україні.

Новий Ferrari SF90 Stradale отримав 1000-сильну гібридну установку - 4,0-літровий V8 твін-турбо на 780 к. с. працює в парі з трьома електромоторами сумарною потужністю 220 к. с.

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Суперкар Феррарі здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а до 200 км/год - за 6,7 с. Максимальна швидкість обмежена на 340 км/год. Керамічні гальма дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку в 29,5 м.

Мало того, оскільки Ferrari SF90 Stradale - плаг-ін гібрид, то він може проїхати 25 км в повністю електричному режимі. До того ж, купе повнопривідне, адже електромотори обертають передні колеса.

Авто побудований на платформі Ferrari F8 Tributo, але її радикально переробили і додали карбону в конструкцію. Так що важить 4,7-метровий авто усього 1570 кг.

До того ж, у Ferrari SF90 Stradale дуже гарна аеродинаміка. Притискна сила при 250 км / год досягає пристойних 390 кг, хоча у авто немає антикрила.

На заводському треку у Фіорано Ferrari SF90 Stradale став найшвидшою моделлю марки і обігнав навіть LaFerrari. При цьому він удвічі дешевше - купити суперкар Феррарі можна за 511 тис. доларів.