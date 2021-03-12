Некоторое время эта модель официально не была представлена – дилеры не завозили новый Passat в Украину.

С 12 марта официальные дилеры начали принимать предзаказы на новый Passat, который будет доступен в трех комплектациях: Passat, Business, Elegance. Модель пока будет доступна только в кузове седан. Это восьмое поколение после рестайлинга.

Среди опций автомобиля – цифровая панель приборов, возможность отпирания багажника взмахом ноги, мультимедийная система Apple CarPlay, а также набор интеллектуальных систем помощи водителю IQ.DRIVE.

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Стоимость нового Volkswagen Passat составляет от 1010735 грн.