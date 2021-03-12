Певний час ця модель офіційно не була представлена – дилери не завозили новий Passat в Україну.

З 12 березня офіційні дилери почали приймати передзамовлення на новий Passat, який буде доступний у трьох комплектаціях: Passat, Business, Elegance. Модель поки що буде доступна лише у кузові седан. Це восьме покоління після рестайлінгу.

Серед опцій автомобіля – цифрова панель приладів, можливість відмикання багажника помахом ноги, мультимедійна система Apple CarPlay, а також набір інтелектуальних систем допомоги водієві IQ.DRIVE.

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Вартість нового Volkswagen Passat складає від 1 010 735 грн.