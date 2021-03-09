Тотальна електрифікація бренду обійде як мінімум чотири моделі Volkswagen.

Компанія Volkswagen назвала моделі, які до останнього збережуть двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). У наступного покоління Golf, Passat, T-Roc і Tiguan будуть силові установки на викопному паливі.

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Генеральний директор Volkswagen Ральф Брандштеттер наголошує, що “якийсь час двигуни внутрішнього згоряння будуть потрібні”. Він також додав, що мотори на викопному пальному повинні бути “максимально ефективними”. Це є натяком на те, що традиційні ДВЗ будуть використовуватись у зв’язці з електромоторами.

Так, новітня гібридна технологія Volkswagen eHybrid дозволить майбутнім моделям з ДВЗ проїжджати на електротязі до 100 кілометрів. Подібні гібриди будуть продаватися в усьому світі.

Хоча Volkswagen інвестує в гібридні технології, цифровізацію і електромобільність 16 мільярдів євро до 2025 року, перехід на електромобілі вимагає часу. Швидше за все, до кінця цього десятиліття бензинові та дизельні моделі залишаться основним джерелом доходу німецького виробника.

Фото: моделі Volkswagen, що матимуть ДВЗ у наступному поколінні / Volkswagen