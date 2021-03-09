Тотальная электрификация бренда обойдет как минимум четыре модели Volkswagen.

Компания Volkswagen назвала модели, которые до последнего сохранят двигатели внутреннего сгорания (ДВС). В следующего поколения Golf, Passat, T-Roc и Tiguan будут силовые установки на ископаемом топливе.

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Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер отмечает, что "определенное время двигатели внутреннего сгорания будут нужны". Он также добавил, что моторы на ископаемом топливе должны быть "максимально эффективными". Это является намеком на то, что традиционные ДВС будут использоваться в связке с электромоторами.

Так, новейшая гибридная технология Volkswagen eHybrid позволит будущим моделям с ДВС проезжать на электротяге до 100 километров. Подобные гибриды будут продаваться во всем мире.

Хотя Volkswagen инвестирует в гибридные технологии, цифровизацию и електромобильность 16 миллиардов евро до 2025 года, переход на электромобили требует времени. Скорее всего, к концу этого десятилетия бензиновые и дизельные модели останутся основным источником дохода немецкого производителя.

Фото: модели Volkswagen, у которых будет ДВС в следующем поколении / Volkswagen