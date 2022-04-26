В целом с начала войны таможенниками оформлено свыше 285 тысяч тонн гуманитарной помощи

Благодаря поддержке стран-партнеров, волонтеров, общественных организаций украинцы каждый день получают тысячи тонн гуманитарки.

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Кроме продуктов питания, лекарственных средств, товаров военного назначения в Украину поставляют большое количество дизельного горючего. Общий объем ввозимых в течение двух месяцев гуманитарных грузов составляет свыше 285 тыс. тонн, в том числе почти 13 тыс. транспортных средств.

Декларация на ввоз гуманитарной помощи может быть подана таможне как в бумажной, так и в электронной форме. Создать электронную декларацию можно в Личном кабинете на Едином государственном информационном веб-портале "Единое окно для международной торговли".