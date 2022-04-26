Загалом від початку війни митниками оформлено понад 285 тис тонн гуманітарної допомоги

Завдяки підтримці країн-партнерів, волонтерів, громадських організацій українці кожного дня отримують тисячі тонн гуманітарки.

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Окрім продуктів харчування, лікарських засобів, товарів військового призначення Україні поставляють велику кількість дизельного пального. Загальний обсяг ввезених протягом двох місяців гуманітарних вантажів складає понад 285 тис тонн, у тому числі майже 13 тис транспортних засобів.

Декларація на ввезення гуманітарної допомоги може бути подана митниці як в паперовій, так і в електронній формі. Створити електронну декларацію можна в Особистому кабінеті на Єдиному державному інформаційному вебпорталі “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.