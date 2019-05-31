Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла на 8 коп/л, до 13,50 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

В самой консолидированной сети группы "Приват" стоимость автогаза увеличилась на 19-21 коп/л, до 13,23 грн/л.

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На "БРСМ-Нафта" и "Укргаздобыче" автогаз подорожал на 25 и 25 коп., до 13,47 и 13,40 грн/л соответственно. Также цены выросли в AMIC и "Автотранс".

Как сообщал enkorr, на рынке присутствуют опасения перебоев с импортными поставками СУГ из Казахстана и РФ, связанные с требованием к экспортерам получения спецразрешения Минэкономразвития РФ. Да, казахстанские компании не получили согласования планов по ж/д-отгрузкам через территорию РФ на июнь.

На возможный сбой поставок аукцион по продаже газа "Укргаздобыча" отреагировал 30%-м ростом. Так средняя цена 29 мая повысилась до 24 421 грн/т (без учета услуги налива). Цены СУГ на аукционах мелких производителей, которые проходили параллельно с торгами УГД, также показали аналогичный рост. "Полтавская газонефтяная компания" реализовала ресурс по 25 000 грн/т, Geo Alliance – по 24 300 грн/т.

Украинские трейдеры СУГ начали ажиотажную скупку импортного газа, опасаясь дефицита. В связи с этим премия к котировке Argus daf Брест на покупку автомобильных партий газа Мозырского НПЗ на площадке превысила $120/т, железнодорожных – $95/т.