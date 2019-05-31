Середня роздрібна вартість скрапленого газу в Україні зросла на 8 коп/л, до 13,50 грн/л, свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

У найбільшій консолідованої мережі групи "Приват" вартість автогазу збільшилася на 19-21 коп/л, до 13,23 грн/л.

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На "БРСМ-Нафта" і "Укргазвидобуванню" автогаз подорожчав на 25 і 25 коп., До 13,47 і 13,40 грн / л відповідно. Також ціни виросли в AMIC і "Автотранс".

Як повідомляв enkorr, на ринку присутні побоювання перебоїв з імпортними поставками ЗВГ з Казахстану і РФ, пов'язані з вимогою до експортерів отримання спецдозволу Мінекономрозвитку РФ. Так, казахстанські компанії не отримали погодження планів по ж/д-відвантаженнях через територію РФ на червень.

На можливий збій поставок аукціон з продажу газу "Укргазвидобування" відреагував 30% -м зростанням. Так середня ціна 29 травня підвищилася до 24 421 грн/т (без урахування послуги наливу). Ціни ЗВГ на аукціонах дрібних виробників, які проходили паралельно з торгами УГД, також показали аналогічне зростання. "Полтавська газонафтова компанія" реалізувала ресурс по 25 000 грн/т, Geo Alliance - по 24 300 грн/т.

Українські трейдери ЗВГ почали ажіотажну скупку імпортного газу, побоюючись дефіциту. У зв'язку з цим премія до котирування Argus daf Брест на покупку автомобільних партій газу Мозирського НПЗ на майданчику перевищила $ 120 / т, залізничних - $ 95 /т,