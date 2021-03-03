Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписало меморандум с АО "Укрзализныця", согласно которому Дарницкий мост (мост Кирпы) в Киеве будет включен в программу "Большая стройка" в 2021 году и достроен Укравтодором.

Подписание меморандума состоялось 3 марта во время Всеукраинского форума "Украина 30. Развитие Правосудия".

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"Уже летом начнутся работы на Дарницком мосту – и это самое главное для киевлян. И закончены все работы будут до конца 2021 года. Это то, что не было сделано за 10 лет", – рассказал заместитель председателя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко во время церемонии подписания.

Он добавил, что Укравтодор сможет достроить не только Дарницкий мост, но и Подольско-Воскресенский. "Я думаю, киевляне увидят, что Укравтодор и украинское государство заботятся о горожанах. И если будет такая ласка у местных властей, думаю, что они с радостью также передадут и Подольско-Воскресенский мост Укравтодору", – отметил Тимошенко.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака, Дарницкий мост пока введен в эксплуатацию частично, потому что на нем отсутствуют съезды. Мост находился на балансе компании с 2004 года, однако в Укрзализныце не было ресурсов на его достройку.

Председатель Укравтодора Александр Кубраков рассказал, что кроме непосредственного строительства, ведомство будет принимать участие в разработке необходимой проектной документации на всех этапах проекта. "Когда объект будет достроен на левом берегу, уже дальше можно будет говорить, кому его передавать", – объяснил он.

Как сообщалось, железнодорожно-автомобильный мостовой переход (Дарницкий мост) через реку Днепр в Киеве был построен в 2004-2011 годах. По состоянию на 2020 год на мосту остались недостроенные левобережные заезды и съезды с моста на Днепровскую набережную.