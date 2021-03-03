Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) підписало меморандум з АТ "Укрзалізниця", відповідно до якого Дарницький міст (міст Кірпи) у Києві буде включений до програми "Велике будівництво" у 2021 році і добудований Укравтодором.

Підписання меморандуму відбулося 3 березня під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Розвиток Правосуддя”.

Читайте також: Кличко розповів, коли добудують Подільсько-Воскресенський міст

"Вже влітку почнуться роботи на Дарницькому мосту - і це найголовніше для киян. І закінчені усі роботи будуть до кінця 2021 року. Це те, що не було зроблено за 10 років", - розповів заступник голови Офісу Президента, координатор програми “Велике будівництво” Кирило Тимошенко під час церемонії підписання.

Він додав, що Укравтодор зможе добудувати не лише Дарницький міст, а й Подільсько-Воскресенський. "Я думаю, кияни побачать, що Укравтодор і українська держава опікуються містянами. І якщо буде така ласка у місцевої влади, думаю, що вони з радістю також передадуть і Подільсько-Воскресенський міст до Укравтодору", - зазначив Тимошенко.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака, Дарницький міст наразі введений в експлуатацію частково, бо на ньому відсутні з'їзди. Міст перебував на балансі компанії з 2004 року, проте в Укрзалізниці не було ресурсів на його добудову.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков розповів, що крім безпосереднього будівництва, відомство братиме участь у розробці необхідної проектної документації на всіх етапах проекту. "Коли об'єкт буде добудований на лівому березі, вже далі можна буде говорити, кому його передавати", - пояснив він.

Як повідомлялося, Залізнично-автомобільний мостовий перехід (Дарницький міст) через річку Дніпро в Києві був споруджений у 2004—2011 роках. Станом на 2020 рік на мосту залишились недобудовані лівобережні заїзди та з'їзди з мосту на Дніпровську набережну.