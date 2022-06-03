За 100 дней с момента активизации российской военной агрессии оккупанты уничтожили 24 тыс. км дорог и 300 мостов.

С 24 февраля 2022 года российские войска разрушили в Украине 24 тыс. км дорог и триста мостов, сообщил Укравтодор.

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"Враг не прекращает уничтожать нашу инфраструктуру, но страна продолжает жить и восстанавливаться в условиях войны. Мы поставили на паузу все масштабные проекты "Большой стройки", в то же время работаем на критически важных маршрутах и ​​"дорогах жизни". На деоккупированных территориях, по состоянию на сегодняшний день обеспечили проезд по 39 временных переправах на дорогах в Киев, Ирпень, Бучу, Гостомель, Чернигов, Харьков, Сумы, Николаев", – отмечает "Укравтодор" в фейсбуке.

По данным госучреждения также открыто движение по "Варшавской трассе" из Киева в Ковель, где во время войны было уничтожено три моста; открыто движение для грузовиков по трассе М-06 Киев – Чоп; готов участок трассы Н-31 в Днепропетровской области – почти 30 км автодороги по маршруту Полтава – Киев.