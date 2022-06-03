За 100 днів з моменту активізації російської військової агресії окупанти знищили 24 тис. км доріг і 300 мостів.

З 24 лютого 2022 року російські війська зруйнували в Україні 24 тис. км доріг і три сотні мостів, повідомив Укравтодор.

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"Ворог не припиняє нищити нашу інфраструктуру, але країна продовжує жити та відбудовуватися в умовах війни. Ми поставили на паузу всі масштабні проекти "Великого будівництва", натомість працюємо на критично важливих маршрутах та "дорогах життя". На деокупованих територіях, станом на сьогодні забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум, Миколаєва", - зазначає "Укравтодор" у фейсбуці.

За даними держустанови також відкрито рух "Варшавською трасою" з Києва до Ковеля, де під час війни було знищено три мости; відкрито рух для вантажівок трасою М-06 Київ - Чоп; готовою ділянкою траси Н-31 у Дніпропетровській області – майже 30 км автодороги за маршрутом Полтава – Київ.