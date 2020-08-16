Дарья Зинченко стала победительницей соревнований в двух классах драг-рейсинга.

1-2 августа в Умани прошли соревнования по драг-рейсингу – второй этап Профессиональной Украинской драг-рейсинговой серии PROUDRS ADRENALIN DRIVE DRАG RACING.

Гонщица Дарья Зинченко взяла первые места в классах ProRVD и StreetRVD, а также второе место – в классе DDL. Такие результаты она показала на подготовленном командой Culibeen Engeniring заднеприводном автомобиле BMW M3 с механической коробкой передач.

Автомобиль победительницы – городская версия драгстера БМВ М3 Е36. Двигатель S50B30 был основательно доработан, и теперь его мощность составляет 1050 л.с. Несмотря на то, что этот BMW E36 проезжает "квотер" за 9,6 сек, на нем можно поехать в магазин или отвести детей в детский сад. Ведь в нем сохранены обшивка салона, сидения, а также магнитола. Этот драгстер в своей основе имеет только компоненты БМВ: коробка, двигатель, задний редуктор. Кроме того, несмотря на мощность S50B30, в машине установлена ​​механическая коробка передач.

Напомним, что американская гонщица названа самой быстрой женщиной на планете.