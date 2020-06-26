Книга рекордов Гиннеса почтила этим титулом Джесси Комбс, трагически погибшую в прошлом году при попытке побить мировой рекорд скорости для наземных транспортных средств среди женщин.

Джесси Комбс погибла в аварии в августе прошлого года. 39-летнюю гонщицу называли "самой быстрой женщиной на четырех колесах в мире". Во время рокового заезда она пыталась превзойти собственное достижение.

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Несмотря на то, что фиксация рекорда привычным способом не состоялась, результаты, которые показала гонщица в аварии, оказались достаточными для записи в Книге рекордов.

Предыдущее достижение Комбс – 641 км/ч, зафиксировано еще в 2013 году. Абсолютный же мировой рекорд принадлежал гонщице Китти о'Нил, которая еще в 1976 году смогла показать скорость в 825,1 км/час. 27 августа 2019 года на высохшем озере в пустыне Альворд Джесси планировала побить не только собственный, но и общемировой рекорды. Оказалось, что ей это удалось. Эксперты Книги рекордов Гиннесса зафиксировали результат в 841,3 км/ч.



Причиной аварии, унесшей жизни спортсменки, называют отказ переднего колеса ракетомобіля, который, в свою очередь, был вызван (предположительно) столкновением с каким-то препятствием.

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