Книга рекордів Гіннеса вшанувала цим титулом Джессі Комбс, що трагічно загинула минулого року, під час спроби побити світовий рекорд швидкості для наземних транспортних засобів серед жінок.

Джессі Комбс загинула в аварії в серпні минулого року. 39-річну гонщицю називали "найшвидшою жінкою на чотирьох колесах у світі". Під час фатального заїзду вона намагалась перевершити власне досягнення.

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Незважаючи на те, що фіксація рекорду в звичний спосіб не відбулась, результати, які показала гонщиця до аварії, виявились достатніми для запису в Книзі рекордів.

Попереднє досягнення Комбс – 641 км/год, зафіксовані ще у 2013 році. Абсолютний же світовий рекорд належав гонщиці Кітті О'Ніл, котра ще у 1976 році змогла показати швидкість у 825,1 км/год. 27 серпня 2019 року на висохлому озері в пустелі Альворд, Джессі планувала побити не тільки власний, а й загальносвітовий рекорди. Виявилось, що їй це вдалось. Експерти Книги рекордів Гіннесса зафіксували результат у 841,3 км/год.



Причиною аварії, що забрала життя спортсменки, називають відмову переднього колеса ракетомобіля, який, в свою чергу, був викликаний (імовірно) зіткненням з якимось перешкодою.

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