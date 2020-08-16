Дар'я Зінченко стала переможницею змагань у двох класах драг-рейсингу.

1-2 серпня в Умані відбулися змагання з драг-рейсингу – другий етап Професійної Української дрегрейсинг серії PROUDRS ADRENALIN DRIVE DRАG RACING.

Гонщиця Дар'я Зінченко взяла перші місця у класах ProRVD та StreetRVD, а також друг місце – у класі DDL. Такі результати вона показала на підготовленому командою Culibeen Engeniring задньопривідному автомобілі BMW M3 з механічною коробкою передач.

Автомобіль переможниці – міська версія драгстера БМВ М3 Е36. Двигун S50B30 був ґрунтовно допрацьований, тож тепер його потужність складає 1050 к.с. Незважаючи на те, що цей BMW E36 проїжджає "квотер" за 9,6 сек, на ньому можна поїхати в магазин чи відвести дітей в дитячий садок. Адже в ньому збережені обшивка салону, сидіння, і навіть магнітола. Цей драгстер в своїй основі має тільки компоненти БМВ: коробка, двигун, задній редуктор. Окрім того, незважаючи на потужність S50B30, в машині встановлена механічна коробка передач.

Нагадаємо, що американська гонщиця названа найшвидшою жінкою на планеті.