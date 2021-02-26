Десятки внедорожников стоят на свалке под открытым небом в течение нескольких лет.

Британская фото-художница Эми Шор поделилась в своем Іnstagram серией фотографий с неизвестной локации, где доживают свой век десятки внедорожников Land Rover.

Также интересно: Власти Великобритании будут доплачивать за отказ от автомобиля

Значительная часть автомобилей на свалке – это Range Rover первого поколения, но рядом можно заметить старые Land Rover Defender, а также более новые Range Rover второго поколения.

Состояние автомобилей свидетельствует о том, что до них никому нет дела. Вероятно, они стоят под открытым небом уже достаточно долгое время, так как на кузовах видны плесень и ржавчина, а часть деталей просто валяется на земле.

Также на фото можно увидеть короткобазный Land Rover Defender, который с виду имеет значительно лучшее состояние, чем остальные машины вокруг – внешних повреждений не видно, а колеса не спущены.

Эми Шор не прокомментировала эту фотосессию, поэтому местонахождение данного автомобильного кладбища остается неопределенным.

Фото: свалка “Ленд Роверов” / @amyshorephotography