В Великобритании анонсировали программу, которая должна уменьшить использование автомобилей гражданами. При этом британцам предлагают общественный транспорт.

£3000 за отказ от автомобиля – именно столько власти Великобритании будет платить тем, кто откажется от автомобиля. Выплачивать субсидий британцам обещают начать весной 2021 года.

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Власти Великобритании запускает тестовую программу, чтобы избавить граждан от собственного транспорта. Первым таким городом станет Ковентри. Уже весной этого года жителям города, которые откажутся от дизельных автомобилей, выпущенных до 2016 года, и бензиновых – до 2006 года, выплатят по 3000 фунтов стерлингов. Эти средства они смогут потратить на общественный транспорт, услуги служб такси и каршеринг, а также приобретение велосипедов и электроскутеров.

По данным Министерства транспорта Великобритании, в 2019 году британцы наездили на личных автомобилях около 574 миллиардов километров, на 11% больше, чем в 2014 году. Одной из мер, направленных на изменение ситуации, станет новая программа субсидий.