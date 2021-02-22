У Великій Британії анонсували програму, яка повинна зменшити використання автомобілів громадянами. Натомість британцям пропонують громадський транспорт.

£3000 за відмову від автомобіля – саме стільки влада Великої Британії буде платити тим, хто відмовиться від автомобіля. Виплачувати субсидій британцям обіцяють почати на весні 2021 року.

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Влада Великої Британії запускає тестову програму, аби позбавити громадян від власного транспорту. Першим таким містом стане Ковентрі. Вже навесні цього року мешканцям міста, які відмовляться від дизельних автомобілів, випущених до 2016 року, та бензинових – до 2006 року, виплатять по 3000 фунтів стерлінгів. Ці кошти вони зможуть витратити на громадський транспорт, послуги служб таксі та каршерінгу, а також придбання велосипедів та електроскутерів.

За даними Міністерства транспорту Великої Британії, у 2019 році британці наїздили на особистих автомобілях біля 574 мільярдів кілометрів, на 11% більше, ніж у 2014 році. Одним із заходів, спрямованих на зміну ситуації, стане нова програма субсидій.