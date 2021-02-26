Десятки позашляховиків стоять на звалищі під відкритим небом впродовж кількох років.

Британська фото-художниця Емі Шор поділилась у своєму Іnstagram серією світлин з невідомої локації, де доживають свого віку десятки позашляховиків Land Rover.

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Значна частина автомобілів на звалищі – це Range Rover першого покоління, але поруч можна помітити старі Land Rover Defender, а також новіші Range Rover другого покоління.

Стан автомобілів свідчить про те, що до них вже нікому немає діла. Ймовірно, вони стоять під відкритим небом вже досить довгий час, оскільки на кузовах видно цвіль та іржу, а частина деталей просто валяється на землі.

Також на фото можна побачити короткобазний Land Rover Defender, що з вигляду має значно кращий стан, ніж решта машин довкола – зовнішніх пошкоджень не видно, а колеса не спущені.

Емі Шор не прокоментувала цю фотосесію, тому місцезнаходження цього автомобільного кладовища залишається невизначеним.

Фото: звалище “Ленд Роверів” / @amyshorephotography