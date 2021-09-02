В интернете появилось объявление о продаже необычной Нивы – вместо штатных агрегатов она имеет начинку BMW. Автомобиль находится в Великобритании, за него просят почти 27 тысяч долларов.

Машину доработал ее же владелец. При этом речь идет не о старой советской ВАЗ-2121, а о более современной Lada Niva Legend. Официально в ЕС российский внедорожник не поставляется, однако машину охотно возят “серые” дилеры.

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Пробег Нивы составляет 14 000 км. Вместо родного 1,7-литрового атмосферника мощностью 83 л. с. на ней стоит турбомотор BMW с отдачей 122 л. с., а вместо 5-ступенчатой МКПП – баварской “автомат” ZF. Кроме того, полный привод был заменен на задней.

Одна из технических особенностей переделывания – на скорости 110 км / ч двигатель крутит не 4 500 оборотов, как было раньше, а лишь 2000. Этого удалось добиться путем изменения передаточных чисел.

Среди других “фишек” тюнингованной Нивы – увеличенный на 5 см клиренс, спортивный выхлоп на два патрубка, светодиодная оптика (фары и задние фонари), запуск двигателя с кнопки, другой руль и прочие мелочи.