В інтернеті з'явилося оголошення про продаж незвичайної Ниви - замість штатних агрегатів вона має начинку BMW. Автомобіль знаходиться в Великобританії, за нього просять майже 27 тисяч доларів.

Машину допрацював її ж власник. При цьому мова йде не про стару радянську ВАЗ-2121, а про більш сучасну Lada Niva Legend. Офіційно в ЄС російський позашляховик не поставляється, проте машину охоче возять “сірі” дилери, через те, що вона мати попит.

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Пробіг Ниви становить 14 000 км. Замість рідного 1,7-літрового атмосферника потужністю 83 к.с. на ній стоїть турбомотор BMW з віддачею 122 к.с., а замість 5-ступінчастою МКПП - баварській “автомат” ZF. Крім того, повний привід був замінений на задній.

Одна з технічних особливостей перероблювання - на швидкості 110 км / год двигун крутить не 4 500 оборотів, як було раніше, а лише 2000. Цього вдалося домогтися шляхом зміни передавальних чисел.

Серед інших “фішок” тюнінгованої Ниви - збільшений на 5 см кліренс, спортивний вихлоп на два патрубки, світлодіодна оптика (фари та задні ліхтарі), запуск двигуна з кнопки, інший руль, та інші дрібниці.