Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL установила розничный лимит на бензин по фиксированной цене 50 литров на человека в день.

Если водители захотят купить больше бензина, чем позволено, им придется платить по рыночным ценам, заявил в пятницу пресс-секретарь компании Пироска Бакош.

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Бакош отметил, что это мероприятие вдвое снижает прежний лимит в 100 литров на человека в сутки на заправочных станциях. Ограничения не коснутся грузовых автомобилей и сельхозтехники.

Неделю назад правительство Венгрии продлило регулирование цен на ряд продуктов питания и топлива до 1 октября. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что цена литра бензина останется на прежнем уровне 480 форинтов (1,2 евро). Также было введено ограничение на покупку топлива в стране владельцами автомобилей с иностранными номерами, что было осуждено руководством ЕС.

Фиксированные цены на некоторые продукты (мука, сахар, растительное масло, молоко, свинина и курица) были введены в Венгрии в феврале этого года, а на бензин – в ноябре прошлого года. Эксперты полагают, что это помогло сдержать инфляцию, однако Национальный банк Венгрии прогнозирует, что к концу 2022 года она все же может добиться достаточно высокого уровня в 9,8%.