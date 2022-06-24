Найбільша нафтогазова компанія Угорщини MOL встановила роздрібний ліміт на бензин за фіксованою ціною 50 літрів на людину на день.

Якщо водії захочуть купити більше бензину, ніж дозволено, їм доведеться платити за ринковими цінами, заявив в п’ятницю прес-секретар компанії Піроска Бакош.

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Бакош зазначив, що цей захід вдвічі знижує колишній ліміт у 100 літрів на людину на добу на заправних станціях. Обмеження не торкнуться вантажних автомобілів та сільгосптехніки.

Тиждень тому уряд Угорщини продовжив регулювання цін на низку продуктів харчування та палива до 1 жовтня. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ціна літра бензину залишиться на колишньому рівні 480 форинтів (1,2 євро). Також було запроваджено обмеження на купівлю палива в країні власниками автомобілів з іноземними номерами, що було засуджено керівництвом ЄС.

Фіксовані ціни на деякі продукти (борошно, цукор, олію, молоко, свинина та курка) були введені в Угорщині в лютому цього року, а на бензин – у листопаді минулого року. Експерти вважають, що це допомогло стримати інфляцію, проте Національний банк Угорщини прогнозує, що до кінця 2022 року вона все ж таки може досягти досить високого рівня в 9,8%.

Раніше Орбан називав основною причиною зростання цін в Угорщині та інших країнах ЄС події в Україні та санкції проти Росії, зокрема часткову заборону на постачання російської нафти. Прем’єр-міністр заявив, що доти, доки в Україні не буде встановлений мир, у Європі буде “військова інфляція”.