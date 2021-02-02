Рада намерена ужесточить ответственность за превышение норм габаритно-весового контроля на дорогах.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3742 по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля. "За" проголосовали 308 нардепов.

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"На сегодняшний день существует проблема в отношении урегулирования на законодательном уровне вопроса компетенции "Укртрансбезопасности" относительно взыскания в судебном порядке платы за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные", – говорится в пояснительной записке.

Документом предусматривается усиление ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм. В частности, вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.

Перевозка пассажиров и грузов при отсутствии на момент проведения проверки нужных документов, а также отказа их передачи уполномоченному должностному лицу центрального органа исполнительной власти по безопасности на наземном транспорте для проверки, наказывается штрафом в размере 17 000 грн.

Выполнение резидентами или нерезидентами Украины международных перевозок пассажиров или грузов без документов предусматривает штраф в размере 17 000 грн.

За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм до 2% включительно при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения, или делящегося груза будут наказывать штрафом в размере 1 700 грн; от 2% до 5% – 5 100 грн штрафа; от 5% до 10% – 8 500 грн; свыше 10%, но не более 20% – 17 000 грн; более 20%, но не более 30% – 34 000 грн; более 30% – 51 000 грн.

Кроме этого, согласно документу, должностные лица центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте, имеют право на сопровождение транспортного средства, что имеет признаки нарушения нормативов весовых параметров до ближайшего места взвешивания, на расстояние не более 50 км, для осуществления габаритно-весового контроля, а также запрета дальнейшего движения таких транспортных средств в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.