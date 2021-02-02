Рада має намір посилити відповідальність за перевищення норм габаритно-вагового контролю на дорогах.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект № 3742 щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю. "За" проголосували 308 нардепів.

Читайте також: За минулий рік Укртрансбезпека виписала штрафів за перевантаження на 137 мільйонів гривень

"На сьогоднішній день існує проблема стосовно врегулювання на законодавчому рівні питання компетенції "Укртрансбезпеки" щодо стягнення у судовому порядку плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні", - йдеться в пояснювальній записці.

Документом передбачається посилення відповідальності автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм. Зокрема, запроваджується адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото і кінозйомки, відеозапису в тому числі зафіксовані в автоматичному режимі.

Перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки потрібних документів, а також відмови їх передачі уповноваженій посадовій особі центрального органу виконавчої влади з безпеки на наземному транспорті для перевірки, карається штрафом у розмірі 17 000 грн.

Виконання резидентами або нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів передбачає штраф у розмірі 17 000 грн.

За перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм до 2% включно при перевезенні неподільного вантажу без відповідного дозволу, або подільного вантажу каратимуть штрафом у розмірі 1 700 грн; від 2% до 5% - 5 100 грн штрафу; від 5% до 10% - 8 500 грн; понад 10%, але не більше 20% - 17 000 грн; понад 20%, але не більше 30% - 34 000 грн; понад 30% - 51 000 грн.

Окрім цього, згідно із документом, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, мають право на супроводження транспортного засобу, що має ознаки порушення нормативів вагових параметрів до найближчого місця зважування, на відстань не більше 50 км, для здійснення габаритно-вагового контролю, а також заборони подальшого руху таких транспортних засобів у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.