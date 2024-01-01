Нардепы предлагают сделать отдельные паркоместа для молодых родителей

В Украине могут появиться специальные парковочные места для родителей с маленькими детьми. Соответствующий законопроект под названием “О внесении изменений в статью 25 Закона Украины “О дорожном движении” относительно парковки транспортных средств, которыми управляют водители, которые перевозят детей в возрасте до трех лет и которые имеют соответствующий опознавательный знак на транспортном средстве” зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сообщает AUTOGEEK.

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Простое и более очевидное решение – позволить таким водителям парковаться на уже существующих местах для людей с инвалидностью депутаты пока не рассматривают.

По словам автора законопроекта, народного депутата Дарьи Володиной, толчком к подаче соответствующего закона стали обращения от родителей, которые не могут припарковать авто рядом с входом, и вынуждены нести автокресло, или два, среди плотного трафика.

Как отметила Володина, законопроект напрямую связан с демографической политикой государства. “Если мы действительно хотим, чтобы в Украине рожали, то должны не только призывать, но и создавать удобные, человечные условия для тех, кто уже воспитывает маленьких детей. Парковочные места для родителей с детьми – это мелочь в масштабе закона, но большая поддержка в масштабе повседневной жизни”, – добавила она.

Стоит отметить, что подобные паркоместа можно увидеть на парковках в Германии, Австрии, Польше, Канаде и отдельных штатах США. В Австрии, например, такие места имеют более широкий размер, чтобы родители могли удобно открыть дверь и вынуть детское кресло.

Согласно тексту законопроекта №12437, количество таких паркомест, должно составлять не менее 5% общего количества мест на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки, но не менее одного места с обозначением таких мест соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

Парковаться на таких местах смогут водители транспортных средств, которые перевозят детей в возрасте до трех лет и которые имеют соответствующий опознавательный знак на транспортном средстве.