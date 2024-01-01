Нардепи пропонують зробити окремі паркомісця для молодих батьків

В Україні можуть зʼявитися спеціальні паркувальні місця для батьків з маленькими дітьми. Відповідний законопроект під назвою “Про внесення змін до статті 25 Закону України “Про дорожній рух” щодо паркування транспортних засобів, якими керують водії, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі” зареєстрований у Верховній Раді. Про це повідомляє AUTOGEEK.

Читайте також: Штраф за відсутність дитячого автокрісла успішно оскаржили в суді

Просте та більш очевидне рішення – дозволити таким водіям паркуватись на вже існуючих місцях для людей з інвалідністю – депутати не поки що розглядають.

За словами автора законопроекту, народного депутата Дарії Володіної, поштовхом до подачі відповідного закону стали звернення від батьків, які не мають змоги припаркувати авто поруч із входом, та вимушені нести автокрісло, або й два, серед щільного трафіку.

Як зазначила Володіна, законопроект напряму пов’язаний із демографічною політикою держави. “Якщо ми справді хочемо, щоб в Україні народжували, то маємо не лише закликати, а й створювати зручні, людяні умови для тих, хто вже виховує маленьких дітей. Паркувальні місця для батьків із дітьми – це дрібниця в масштабі закону, але велика підтримка в масштабі щоденного життя”, – додала вона.

Варто зазначити, що подібні паркомісця можна побачити на парковках у Німеччині, Австрії, Польщі, Канаді та окремих штатах США. В Австрії, наприклад, такі місця мають ширший розмір, щоб батьки могли зручно відкрити двері й вийняти дитяче крісло.

Згідно із текстом законопроекту №12437, кількість таких паркомісць, повинна становити не менше 5% загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менше одного місця з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Паркуватися на таких місцях зможуть водії транспортних засобів, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі.