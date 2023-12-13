Водій перевозив дитину зростом менше ніж 145 см без автокрісла та отримав штраф. Проте йому вдалось успішно оскаржити дії поліції.

Працівники поліції зупинили водія, який віз свою дитину віком до 14 років. Суть обставин полягала в тому, що дитина їхала в автомобілі без автокрісла.

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Інспектори звинуватили водія у перевезенні дитини без автокрісла. Винесли постанову про застосування адміністративного стягнення на підставі ч.10 ст.121 КУпАП. Наклали штраф у розмірі 510 грн. Водій не погодився з накладеним штрафом та оскаржив постанову в суді.

Що каже закон

Забороняється перевозити дітей, зріст яких менш ніж 145 см, у транспортних засобах без використання утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією автомобіля (п.п.21.11.б ПДР). З жовтня 2023 року числовий показник зросту збільшено до 150 см.

Штраф за порушення вказаних правил перевезення дітей становить 510 грн (ч.10 ст.121 КУпАП). Повторне вчинення такого порушення протягом року передбачає штраф 850 грн (ч.11 ст.121 КУпАП).

Хід розгляду справи в судах

Суд першої інстанції критично віднісся до перевезення дитини із порушенням ПДР та визнав водія винним. Водій оскаржив постанову в апеляційному суді.

Апеляційний суд зосередив увагу на дотриманні працівниками поліції формальностей. Зокрема суд вирішив перевірити, який фактично зріст мала дитина. Дослідивши матеріали, суд з’ясував, що матеріали справи не містять жодних доказів, що зріст дитини становив менше ніж 145 см. Зокрема, як наголосив суд, в матеріалах справи відсутні результати вимірювань зросту дитини. Постанова суду від 08.11.2023 у справі №470/369/23.

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Висновки

ПДР дійсно забороняють перевозити дітей зростом менш ніж 150 см без використання утримуючих систем. Проте закон не встановив процедуру здійснення працівниками поліції вимірювань зросту дитини. Щобільше, закон прямо не дозволяє інспектору взагалі цього робити.

Така недосконалість фактично робить цю норму закону «мертвою». Оскільки закон позбавляє інспектора можливості задокументувати факт порушення, інспектор може здійснити відповідні вимірювання хіба що «на око». Проте така постанова навряд чи зможе пройти через суд.

Втім, в Україні не діє прецедентне право. Тому рішення одного з судів абсолютно не означає, що за такими справами аналогічно будуть вирішуватись інші. До того ж дитячі сидіння дійсно допомагають зберегти життя дітям у ДТП, тож нехтувати їх використанням не варто. Даний випадок говорить про недосконалість українського законодавства, а зовсім не про, що його необідно порушувати.