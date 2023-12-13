Водитель перевозил ребенка ростом менее 145 см без автокресла и получил штраф. Однако ему удалось успешно обжаловать действия полиции.

Работники полиции остановили водителя, который вез своего ребенка в возрасте до 14 лет. Суть обстоятельств заключалась в том, что ребенок ехал в автомобиле без автокресла.

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Инспекторы обвинили водителя в перевозке ребенка без автокресла. Вынесли постановление о применении административного взыскания на основании ч.10 ст.121 КУоАП. Наложили штраф в размере 510 грн. Водитель не согласился с наложенным штрафом и обжаловал постановление в суде.

Что говорит закон

Запрещается перевозить детей, рост которых менее 145 см, в транспортных средствах без использования удерживающих систем, которые позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией автомобиля (п.п.21.11.б ПДД). С октября 2023 года числовой показатель роста увеличен до 150 см.

Штраф за нарушение указанных правил перевозки детей составляет 510 грн (ч.10 ст.121 КУоАП). Повторное совершение такого нарушения в течение года предусматривает штраф 850 грн (ч.11 ст.121 КУоАП).

Ход рассмотрения дела в судах

Суд первой инстанции критически отнесся к перевозке ребенка с нарушением ПДД и признал водителя виновным. Водитель обжаловал постановление в апелляционном суде.

Апелляционный суд сосредоточил внимание на соблюдении работниками полиции формальностей. В частности суд решил проверить какой фактически рост имел ребенок. Исследовав материалы суд выяснил, что материалы дела не содержат никаких доказательств, что рост ребенка составлял менее 145 см. В частности, как отметил суд, в материалах дела отсутствуют результаты измерений роста ребенка. Постановление суда от 08.11.2023 по делу №470/369/23.

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Выводы

ПДД действительно запрещают перевозить детей ростом менее 150 см без использования удерживающих систем. Однако закон не установил процедуру осуществления работниками полиции измерений роста ребенка. Более того, закон прямо не позволяет инспектору вообще этого делать.

Такое несовершенство фактически делает эту норму закона "мертвой". Поскольку закон лишает инспектора возможности задокументировать факт нарушения. Инспектор может осуществить соответствующие измерения разве что "на глаз". Однако такое постановление вряд ли сможет пройти через суд.