Эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, превратилась в бизнес для карманных структур местных властей. Поэтому в украинском парламенте предлагают положить конец этой сомнительной деятельности.

В Парламенте зарегистрирован законопроект №9092-1, которым отменяется принудительная эвакуация автомобилей, если они не мешают движению.

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Исполнительные комитеты местных советов злоупотребляют предоставленным правом и превратили эвакуацию транспортных средств в собственный бизнес-проект. К сожалению, безопасность дорожного движения и комфорт граждан отошли на второй план, уступив цели грабительства водителей и общины», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

«Особенно позорная ситуация сложилась в крупных городах: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и т.д. Так, в соответствии с ответом, предоставленным Киевским городским головой, в течение 2021 года инспекторы по парковке временно задержали 53 875 транспортных средств, а в течение 2022 года – 43 200 транспортных средств. По информации полученной от Национальной полиции, общее количество транспортных средств, доставленных на специальные площадки для временного хранения в г. Киеве за 2021-2022 годы составляет 98 952 транспортных средств», – говорится в пояснительной записке.

Для примера в столице «выкупить» собственный автомобиль, ввозимый эвакуатором, стоит примерно 2000 грн. То есть, каждый год из карманов киевлян фирмы, предоставляющие услуги эвакуации, вынимают около 100 миллионов гривен. Эти средства не поступают в бюджет.

«В соответствии с ответом Киевского городского Председателя формирование стоимости услуги по эвакуации осуществляется самостоятельно субъектом хозяйствования, средства от оплаты за эвакуацию не поступают в местный бюджет», – говорится в пояснительной записке законопроекта №9092-1.