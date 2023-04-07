Евакуація автомобілів, які припарковані з порушенням ПДР, перетворилась на бізнес для кишенькових структур місцевої влади. Тому в українському парламенті пропонують покласти край цій сумнівній діяльності.

У Парламенті зареєстровано законопроект №9092-1, яким скасовується примусова евакуація автомобілів, якщо вони не заважають руху.

Читайте також: Скільки авто евакуйовано у Києві за час карантину: приголомшлива цифра

«Виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом та перетворили евакуацію транспортних засобів на власний бізнес-проект. На жаль безпека дорожнього руху та комфорт громадян відійшли на другий план, поступившись меті грабіжництва водіїв та громади», – сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

«Особливо ганебна ситуація склалась у великих містах: Київ, Харків, Дніпро, Одеса тощо. Так, відповідно до відповіді, наданої Київським міським Головою, упродовж 2021 року інспектори з паркування тимчасово затримали 53 875 транспортних засобів, а впродовж 2022 року – 43 200 транспортних засобів. За інформацією, отриманої від Національної поліції, загальна кількість транспортних засобів, що були доставлені на спеціальні майданчики для тимчасового зберігання у м. Києві за 2021-2022 роки, становить 98 952 транспортних засоби», – зазначено у пояснювальній записці.

Для прикладу, у столиці «викупити» власний автомобіль, якій відвіз евакуатор на штрафмайданчик, коштує приблизно 2000 грн. Тобто кожен рік з кишень киян фірми, які надають послуги евакуації, виймають близько 100 мільйонів гривень. Ці кошти не надходять до бюджету.

«Відповідно до відповіді Київського міського Голови, формування вартості послуги з евакуації здійснюється самостійно суб'єктом господарювання, кошти від оплати за евакуацію не надходять до місцевого бюджету», - сказано у пояснювальній записці законопроекту №9092-1.